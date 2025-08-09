Magyar Péteréket még a KRESZ sem érdekli

Magyar Péter imázsfotóinak a beállításaiból egy szabálysértés biztosan látszik: nem viseltek bukósisakot quad használata közben, ami az esetet pedig súlyosbítja, hogy a 11 kilométeres szakaszon közúton is közlekedtek. Magyarék Izsákról Orgoványba vonultak át péntek délután, természetesen a gondosan megkomponált marketing fotók sem maradhattak el.

Magyar Péter és tiszás csapata bukósisak nélkül quadozott, de Nagy Ervin járművén nem látható rendszámtábla sem Fotó: Facebook

A Magyar Nemzet utánanézett, mindegyik szolgáltató, amelyik quad bérléssel foglalkozik, kötelezően biztosít bukósisakokat a bérlők számára, hiszen ezt szabály írja elő.

A quadot a jogszabályok szerint motoros járműként, azon belül is négykerekű motorkerékpárként (L7e kategória) vagy mezőgazdasági vontatóként (T3B kategória) definiálják, így motornak minősül. A KRESZ (Közúti Rendelkezések Egységes Szabályzata) kifejezetten kimondja, hogy a motorkerékpárral közlekedőknek, beleértve az utast is, kötelező bukósisakot viselniük. Ez a szabály a járművezető és az utas biztonságát hivatott védeni közlekedés közben.

Kötelező a bukósisak

Ennek ellenére Magyaréknál ismét győzött a hiúság és a marketing, a képek kedvéért a bukósisakok használatát elhanyagolták.

Kötelező a quadokon is a bukósisak viselése lakott területen belül, és kívül is

– mondta a lapnak Vad Róbert, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott szóvivője. Hozzátette: a KRESZ szabályának megszegői pénzbírság kiszabására számíthatnak. A pénzbírságnál jóval súlyosabb a büntetés akkor, ha a motoros balesetet szenved, mert ilyenkor a személyi sérülés bekövetkezése egyértelmű, a kérdés csak az, hogy annak mi a súlyossági foka.

Magyarék ráadásul közúton is közlekedtek a quadokkal, viszont szembetűnő, hogy a képeken rendszámmal ugyan Magyar Péter quadja rendelkezett,

a többi kísérő járműnél akadtak hiányosságok, mint például Nagy Ervin sárga quadján, ahol a szabályokkal ellentétesen előre nem tettek táblát.

A szabály szerint a quadokon elől és hátul is fel kell tüntetni a rendszámot.

