Magyar Péter sorozatosan hamis vádakat fogalmaz meg

a Tisza Párt elnöke minden bizonyítékot és alapot nélkülözve azt állította, a kormánypártok emberei fenyegetik és gyalázzák a vidékieket.

Magyar Péter a Facebook-oldalán többek között azt állította, hogy

egy zalai gazdának a látogatásuk után megmérgezték az állatait;

egy tejtermelő gazdától a látogatásuk után nem veszik át a tejet;

egy gazdának „véletlenül” a látogatásuk után leégett 15 hektárja;

egy óvodai vezetőt eltávolítottak a pozíciójából;

egy gyermekvédelmi vezetőt minden eszközzel megpróbálnak ellehetetleníteni, miután elmondta az igazságot;

és szinte minden választó verbális és írott fenyegetést kap a távozásuk után.

Mindezen elképesztő állításokat Magyar Péter úgy teszi, hogy a politikai színre lépése óta hazugságot hazugságra halmoz – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Ifj. Lomnici Zoltán: Magyar Péter büntetőjogi értelemben vékony jégen jár

„Gyávaság és a komolytalanság tökéletes elegye a Tisza Párt elnökének legutóbbi, az ő vonatkozásában is több bűncselekmény gyanúját felvető bejegyzése” – ezt mondta a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán.