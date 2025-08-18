39 perce
A fehérvári kórház orvosigazgatója üzent a rémhírterjesztőknek
Hamarosan újra iható lesz a víz a székesfehérvári kórházban – közölte a Hír Tv-vel a Fejér Vármegyei Szent György Kórház orvosigazgatója. Lőrincz Ákos, azt kérte, hogy senki se terjesszen ezzel ellentétes álhíreket a fehérvári kórházban lévő állapotokról.
„A múlt héten péntek éjszaka az utolsó fertőtlenítő lépés is megtörtént, úgyhogy jelenleg a mintavételek időszakában vagyunk. Valamikor a hét folyamán remélhetőleg beépítésre kerül a vízvezeték rendszerbe egy fertőtlenítő gép, ami alacsony koncentrációban fogja kezelni az épületének a vízvezeték hálózatát és azt reméljük, hogy ezzel teljes lesz a védelem, amit a betegeinknek, kezeltjeinknek biztosítani tudunk” – idézte a Magyar Nemzet Lőrincz Ákos orvosigazgató Hír Tv-nek adott nyilatkozatát.
A lap felidézte, hogy
Magyar Péter korábban rémhíreket terjesztett a székesfehérvári kórházról.
A Tisza elnöke azt állította: „nemcsak fogyasztásra, de fürdésre és tisztálkodásra is alkalmatlan a víz, olyan fertőző baktériumokat találtak benne. Káosz uralkodik a székesfehérvári kórház szülészetén. Az intézményben megjelenő baktériumfertőzés ellen tehetetlenek. Az osztályon lévőket nem megfelelően látják el”. A Tisza elnöke csütörtökön a kórházhoz vonult, ahol műbalhét rendezett.
