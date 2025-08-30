1 órája
Magyar Péter már nem tagad, most kétkulcsos adórendszerről beszél
A Magyar Nemzet cikke szerint a Tisza Párt elnökének ígérete a 9 százalékos szja-ról néhány hónap alatt gyurcsányi mélységekbe zuhant.
A Magyar Péter pártja által előkészített Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan
Amíg áprilisban Magyar Péter még hangzatos posztokat közölt a Facebook-oldalán a Nemzet hangja elnevezésű konzultáció eredményeiről, és azzal hitegette híveit, hogy amennyiben elfoglalhatná a miniszterelnöki széket, a jelenlegi 15 százalékos szja helyett egységes 9 százalékos szja lesz, igencsak nagyot fordultak az elképzelései a pártelnöknek – írja a Magyar Nemzet.
Kiderült, hogy valójában a Tisza Párt progresszív adóemelésre készül, és gazdasági munkacsoportja már el is kezdte az adórendszer átalakításáról szóló tervek kidolgozását.
A többkulcsos adó visszahozásával a fenti pozitív eredményeket kockáztatnánk:
- gyengülnének a munkavállalás ösztönzői,
- szűkülne a munkaerőpiac,
- növekedne a feketegazdaság,
- csökkenne a családok rendelkezésre álló jövedelme
- és különösen a jól képzett és jól fizetett munkaerő esetében megindulna a kivándorlás külföldre.
A lap cikke szerint noha Magyar Péter továbbra is tagadja a kiszivárgott adóemelési terveit, a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán tette közzé pártja adópolitikai munkacsoportjának javaslatait.
Ebben elismeri, hogy valóban többkulcsos adót vezetne be, mi több, a gazdagabbakra vagyonadót is kivetne, azt azonban továbbra is tagadja, hogy emelné az szja-t.
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Péter mindent megtesz, hogy a választásokig elhallgassa: a Tisza Párt adóemelési terve a 2026-os adózási évre vonatkoztatva (a bérek emelkedése miatt) 2,8 millió munkavállalót érintene, azaz a dolgozó magyarok 60 százalékát, már 400 ezer forintos fizetés felett.
