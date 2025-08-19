Magyar Péter a kormányfőről terjesztett ostobaságot

Magyar Péter most Orbán Viktorról terjesztett baromságot – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Magyar Péter szerint Orbán Viktor nyaral – ezzel ellentétben a kormányfő ma is dolgozott

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A lap szerint Magyar Péter a mai napon többször is kiírta a Facebook-oldalára, hogy Orbán Viktor nyaral, és nem tesz semmit a béke előremozdítása érdekében. Eközben Magyarország miniszterelnöke az uniós vezetőkkel tárgyalt videókonferencián a Karmelita kolostorból, miniszterei társaságában.