1 órája
Magyar Péter nem áll le: újabb hazugságon kapták
Kocsis Máté a közösségi oldalán leplezte le a Tisza Párt elnöklnek újabb hazugságát. „Hamarabb utolértük Magyar Pétert, mint a sánta kutyát” – írta az újabb „zebrázást” leleplező posztjában Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
Magyar Péter újra lebukott, ismét álhírt terjesztett
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
„Miután tegnap a forrófejű elvtárs hazudott egy ordasat a honvédségi gépről, nem érte be ennyivel, azzal is megetette a híveit, hogy Orbán Viktor a horvát nyaralásán egy kisebb vitorlásról suttyomban átült egy hatalmas yachtra, kint a nyílt vízen. Természetesen ez sem volt igaz” – írta a Facebook-oldalán Kocsis Máté, miután Magyar Péter újabb hamis információkat kezdett terjeszteni Orbán Viktor miniszterelnök horvátországi nyaralásáról.
Azt is hazudta, hogy az említett két hajó a kikötőben «pontosan egymás mellett állt», és persze mindezt az alább is látható fotóval ő jól «leleplezte»
– írta Kocsis Máté.
„Az aprócska gond csak az, hogy az alábbi fotó, melyet Magyar «bizonyítékként» csatolt, egy 2020. február 19-én közzétett hajó hirdetésből származik. Több, mint ÖT ÉS FÉL ÉVVEL EZELŐTTI, nem tegnapi
– leplezte le Magyar újabb „zebráját” a fideszes politikus.
A külföldről fizetett 444-es és telex-es «tényellenőrök», illetve a Lakmusz nevű Soros-szervezet most nem voltak olyan szemfülesek természetesen, és valahogy nem szúrták ki ezt az égbekiáltó hazugságot, vagy ha mégis, akkor ezidáig elhallgatták a nyilvánosság elől, mert a propaganda érdekeik így kívánták. Ilyen ez a függetlenség-objektívság, na
– jegyezte meg ironikusan.
„Szóval jól átverte és uszította a MANöken ismét a rajongóit, azok megint csápoltak neki, öklöt ráztak, aztán kiderül, hogy ismét csak egy nagy blöff az egész ”
– tette hozzá.
Egy újabb ÁLHÍR, de a tiszás szektásoknak és kamuprofiloknak ennyi pont elég. Egyre cikibb az egész Tisza. 232 nap, és felkenődnek a falra!
– zárta bejegyzését Kocsis Máté.