1 órája
Magyar Péter forrást vonna el a falvaktól
A Tisza Párt elnöke forrást vonna el a magyar falvaktól a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerint.
Gyopáros Alpár szerdán a Facebook-oldalán, „Gyors reakció KamuPetire” című posztjában beszámolt arról, hogy Magyar Péter egyszer már hirdetett egy „Faluközpont-programot”; akkor felvilágosította, hogy ilyen már van, Magyar falu programnak hívják és sikeres!
Most megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi (!) forrást, mint amit a Magyar falu program kínált 5 év alatt, vagyis KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól!
– fogalmazott.
A kormánybiztos emlékeztetett arra, hogy a Magyar falu programot maguk a falvak írják: az „étlapot” ők állítják össze, és „a svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak”.
Jelezte, érti, hogy
„a választások közeledtével minél nagyobbat kell kamuznia Petinek, de most még ez sem sikerült, ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára”.
„Hajrá, falvak és kisvárosok! Nem hagyjuk magunkat megvezetni!” – zárta bejegyzését Gyopáros Alpár.