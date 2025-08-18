augusztus 18., hétfő

Mai évfordulók
1 órája

Látványos bemutatókkal, különleges légi parádéval készül a honvédség az állami ünnepre

#augusztus 20.#Magyar Honvédség#légi parádé#Városliget

Augusztus 20-án 9 órától minden rendszerben lévő honvédségi légi eszközt láthatunk majd a budapesti Duna-part felett – ezt ígérte Kovács Krisztián ezredes, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka a Magyar Nemzetnek nyilatkozva. A Városligetben pedig az egész honvédség keresztmetszetét bemutató kiállítás, harcjárművek és látványos bemutatók fogadják majd a Magyarország születésnapját ünneplőket.

MW
Látványos bemutatókkal, különleges légi parádéval készül a honvédség az állami ünnepre

A Magyar Honvédség H-225M szállító helikopterének bemutatója a Duna felett az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett légi parádén 2023. augusztus 20-án

Forrás: MTI

Fotó: Lakatos Péter

„Különleges légi felvonulás lesz Budapesten az ország születésnapján: aki eljön, egyszerre fogja látni a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket is” – jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjújában Kovács Krisztián ezredes. Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka szerint az augusztus 20-i ünnepségen minden olyan repülő eszközt megcsodálhat majd a közönség, amely jelenleg rendszerben van.

A Magyar Honvédség H-225M szállító helikopterének bemutatója a Duna felett az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett légi parádén 2023. augusztus 20-án
Fotó: Lakatos Péter / Forrás: MTI

A Városligetben azokat a harceszközöket lehet majd megtekinteni, amelyekről feltehetően mindenki hallott már, akit kicsit is érdekel a magyar haderőfejlesztés ügye. Rengeteg alakulat is bemutatkozik majd az érdeklődőknek, és egyebek mellett meg lehet majd tekinteni a készenléti laboratórium gépjárművét, munka közben a tűzszerészek robbanóanyag-kereső robotját, de lesz kutyás és közelharc-bemutató, lézeres céllövészet, valamint kipróbálható vadászgép-szimulátor is.

Hogy milyen típusú repülő eszközöket láthatunk a légi parádén, illetve hogy még milyen programok várnak minket a Városligetben, megtudhatja a Magyar Nemzet cikkéből IDE KATTINTVA.

 

