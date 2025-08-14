Kocsis Máté szerint Magyar Péter és a Telex álhíreket gyárt

Kocsis Máté felidézte: az orosz hírszerző szolgálat sajtóirodája közleményt adott ki, amelyben arra figyelmeztet, hogy Brüsszel kormányváltást akar elérni Magyarországon. A közleményben azt írták: Brüsszel felháborodott Budapest független politikáján és azon, hogy befolyásolni próbálja a kollektív döntéshozatalt, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében. Ursula von der Leyen komolyan tanulmányozza a magyarországi kormányváltás lehetséges forgatókönyveit, és Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Kocsis Máté szerint ez nem egy történelmi felismerés az orosz titkosszolgálat részéről, hiszen Ursula von der Leyen és Manfred Weber már hónapokkal ezelőtt is világossá tette, hogy ők Magyar Pétert akarják hatalmon látni − írja a Magyar Nemzet.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője rámutatott: az MTI orosz szemléje kapóra jön a liberális Tisza-propagandának, hiszen az elmúlt napokban derült ki, hogy az ukrán titkosszolgálat összekötője, Tseber Roland Tisza-szigetet alapított, az ukrán állam ezzel is igyekszik beavatkozni a magyar választásokba.

Kínos ez a MANökennek, tudják, hogy el kell kezdeni gyorsan valami hasonló témában vádolni a Fideszt. Magyar Péter legfőbb politikai eszköze: vádolt az ellenfeled azzal, amit te magad követsz el

– mutatott rá.