26 perce
Kocsis Máté: a Zebra fog harcolni az áhírek ellen
A csíkos állat célja, hogy „lelegelje” az álhíreket a magyar médiatérből – mondta a Fidesz frakcióvezetője.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Miroslav Srb
„A zebra lett a liberális álhírgyártás ikonikus alakja az elmúlt időszakban, ezért a zebra fog harcolni az álhírek ellen” – mondta Kocsis Máté a közösségi oldalán megosztott videóban.
A politikus szerint a célja, hogy „lelegelje” az álhíreket a magyar médiatérből, így tisztább és valósághűbb tájékoztatás valósulhasson meg.
