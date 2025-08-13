2 órája
A kihagyottak koalíciója egységesen Ukrajna pártján áll
A Trump–Putyin-találkozó előtt ültek össze az európai háborúpárti vezetőK, köztük Ursula von der Leyen is. A kihagyottak koalíciója a videókonferencián megerősítette: minenáron támogatják Ukrajnát.
A kihagyottak koalíciója videókonferenciáján Ursula von der Leyen ismét Ukrajna pártjára állt
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Guillaume Horcajuelo
A kihagyottak kolaíciója több mint egy órás videókonferenciát tartott. Az Európai Unió vezetői Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozója előtt ismét egyértelművé tették: Ukrajna mögé állnak – számolt be a Sky News-ra hivatkozva a Magyar Nemzet.
Friedrich Merz német kancellár és Zelenszkij a finn, a francia, a brit, az olasz és a lengyel vezetőkkel egyeztetett, majd Donald Trump is csatlakozott a videóhíváshoz. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismét Ukrajna támogatásának fontosságát hangsúlyozta.
Ma Európa, az Egyesült Államok és a NATO megerősítette az Ukrajnával kapcsolatos közös álláspontját. Továbbra is szoros együttműködésben maradunk. Senki sem akarja jobban a békét, mint mi, egy igazságos és tartós békét
– emelte ki Ursula von der Leyen.
Orbán Viktor: ezt a háborút Oroszország megnyerte, Ukrajna pedig elveszítette
A cikk arról is beszámol, hogy a háborúpárti Európa öt alapelvet fogalmazott meg az amerikai elnök számára a tárgyalások előtt.
- Ukrajnának részt kell vennie minden jövőbeli találkozón Putyinnal;
- A tárgyalások megkezdése előtt első lépésként tűzszünetet kell kötni;
- Az oroszok által megszállt területek elismerése nem tárgyalható;
- Az ukrán erőknek európai támogatással szabadon kell védeniük országuk szuverenitását;
Volodimir Zelenszkijt arról kérdezték, hogy a mai tárgyalások után megváltozott-e álláspontja a kelet-donbaszi régió feladásáról – az ukrán elnök válaszát, valamint a teljes cikket itt tudja elolvasni.