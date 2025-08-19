augusztus 19., kedd

Huba névnap

25°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Brutális ukrán fellépés

1 órája

Egy fiút bántalmaztak, miközben az apját elhurcolták a kényszersorozók (videó)

Címkék#kényszersorozás#Ukrajnában#brutalitás

Egy tinédzser megpróbálta megakadályozni, hogy apját a frontra vigyék Ukrajnában. A kényszersorozók azonban nem kímélték: a fiatal fiút bántalmazták.

MW
Egy fiút bántalmaztak, miközben az apját elhurcolták a kényszersorozók (videó)

Ukrán hadsereg felderíti a harcképes korú férfiakat Harkivban

Forrás: AFP

Újabb videó tanúskodik a kényszersorozók brutalitásáról Ukrajnában. Ezúttal egy tinédzsert vertek meg a toborzók, aki megpróbálta megakadályozni, hogy az apját a frontra hurcolják – adta hírül a Magyar Nemzet.

A közösségi médiában terjedő poszt szerint az eset Kovelben történt. 

A tinédzsert először állkapcson ütötték, majd hátulról is rátámadtak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu