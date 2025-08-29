35 perce
Kényszersorozás: iskolás gyerekek voltak tanúi a brutális toborzásnak
A kényszersorozások mindennaposak Zelenszkij országában. Az ukrán hadsereg komoly utánpótlási nehézségekkel küzd, miközben a kényszersorozások miatt a lakosság egyre hevesebben tiltakozik. Minap egy iskola mellett zajlott a brutális toborzás.
A kényszersorozás mindennapos Ukrajnában
Forrás: Anadolu via AFP
Fotó: Narciso Contreras
Az Origo hírportál egy újabb megdöbbentő jelenet zajlott le.
A kényszersorozást végrehajtó katonai toborzóközpont munkatársai erőszakot alkalmaztak egy férfi ellen, akit egy nő is próbált megvédeni. A kisiskolások értetlenül nézték a dulakodást.
Annak ellenére, hogy a civilek elégedetlensége nő, Zelenszkij emberrablói nem lassítanak. Korábban ía portál beszámolt arról, hogy a helyiek minden módon tiltakoznak a TCK brutalitása ellen, volt olyan eset, ahol megverték a katonai toborzókat.
