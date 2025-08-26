augusztus 26., kedd

Embervadászat

1 órája

Mutatjuk, hogyan soroznak Ukrajnában (videó)

Címkék#ukrajna#kényszersorozás#média

A háború negyedik évében az ukrán hadsereg egyre kétségbeesettebben próbálja feltölteni sorait.

MW
Mutatjuk, hogyan soroznak Ukrajnában (videó)

Ukrán katona a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Kosztyantinyivka városban 2025. augusztus 25-én, ahol előző nap heves harcokat vívtak egymással az ukrán és az orosz erők

Forrás: MTI/AP

Fotó: Jevhen Tyitov

Újabb sokkoló felvétel járja be az ukrán közösségi médiát: a hadkiegészítő központ emberei a bokrok közül cibáltak elő egy férfit, majd megverték, mert nem akart a frontra vonulni – írja az Origo.

A portál cikke szerint

az elmúlt hónapokban egymást érik azok a videók, amelyeken ukrán sorozóbizottságok tagjai az utcáról, kávéházakból vagy akár a férfiak saját otthonaiból hurcolják el az embereket.

Miközben Volodimir Zelenszkij a nemzetközi színtéren a Nyugat támogatását kéri, odahaza a kormány erőszakos sorozásokkal próbálja pótolni a fronton elesett katonákat.

További részletekért és a videóért kattintson.

 

