1 órája
KDNP: büszkék vagyunk Európát védelmező kereszténységünkre
Szent István király egykor összefogta és a keresztény Európa nemzetei közé emelte a magyarságot. Az elmúlt több mint ezer esztendőben ez az elszakíthatatlan kötelék segítette át hazánkat a történelem viszontagságain – írja a Szent István napja alkalmából kiadott közleményében a KDNP országgyűlési frakciója.
„A 21. században is kötelességünk megóvni nemzeti egységünket a kívülről érkező, széthúzással és bomlasztással támadó nagyhatalmakkal szemben. Ebben segít minket a közös keresztény európai kultúránkból táplálkozó hazaszeretetünk és a béke melletti következetes kiállásunk” – hangsúlyozza a dokumentum, hozzátéve, hogy annak kiadói államalapításunk ünnepén fejet hajtanak a magyar nemzet nagyjai, önfeláldozó hősei, világhírű tudósai és művészei előtt.
Mint írják:
Büszkék vagyunk a magyarok szorgalmára, kitartására, a magyarság határokon átívelő, szilárd összetartozására, valamint az Európát védelmező kereszténységünkre, amely nemcsak az évszázadok során, de napjainkban is szilárd bástyája a kontinensnek.
Végül közleményüket zárva – amiként államalapító Szent István királyunk is tette – Isten áldását kérik a magyar nemzetre, a Himnusz kezdősorát idézve: „Isten, áldd meg a magyart!”