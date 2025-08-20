1 órája
A két magyar űrhajós, Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta a Szent István-rendet (videó)
Farkas Bertalan, az első és Kapu Tibor, a második magyar kutatóűrhajós vehette át hazánk legmagasabb rangú kitüntetését, a Magyar Szent István-rendet az augusztus 20-i állami ünnepen Sulyok Tamás köztársasági elnöktől a Sándor-palotában.
Kapu Tibor kutatóűrhajós (j) Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós társaságában érkezése után a Liszt Ferenc repülőtéren 2025. augusztus 18-án
Forrás: MTI
Fotó: Bodnár Boglárka
Cikkünk frissül!
A díjazottakat Sulyok Tamás köztársasági elnök köszöntötte, méltatva teljesítményüket. A díjátadáson megjelent Orbán Viktor miniszterelnök is.
Farkas Bertalan meghatottan vette át a kitüntetést, és köszönőbeszédében hangsúlyozta, hogy a magyar űrprogram tekintélyt szerzett Magyarországnak, egyúttal sok sikert kívánt a következő magyar űrhajósoknak.
A Magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idei évben pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy
teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket
– emelte ki az államfő az MTI beszámolója szerint.
Ahogyan sportolóink sikerei, feltalálóink világszenzációi is minden magyar öröme és büszkesége, úgy a mai nap kitüntetettjeinek fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok millióinak nagyrabecsülése – hangsúlyozta az államfő.
Az átadóünnepséget itt tudja megtekinteni:
Kapu Tibor élete legnagyobb elismerésének nevezte a Magyar Szent István-rendet. Köszönetet mondott kollégáinak, akik segítették a küldetésében, és arról is beszélt, hogy jövőjét az űrkutatásban képzeli el.
A Magyar Szent István-rend a legmagasabb rangú állami kitüntetés, amelyet a 2011. óta adnak át a Magyarország érdekében tett legkiemelkedőbb, különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismeréséül.
Orbán Viktor: határ a csillagos ég!
Az ünnepségen részt vevő miniszterelnök a közösségi oldalán is gratulált a két kitüntetettnek, kis képgalériát is megosztva az eseményről. Orbán Viktor posztjában azt írta: „Javaslom, vezessük be az 5 magyar szabályt az űrben is. 😉” Majd hozzátette: „Csak így tovább, magyar űrhajósok, a határ a csillagos ég!”
