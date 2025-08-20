A két magyar űrhajós, Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta a Szent István-rendet (videó)

Cikkünk frissül!

A díjazottakat Sulyok Tamás köztársasági elnök köszöntötte, méltatva teljesítményüket. A díjátadáson megjelent Orbán Viktor miniszterelnök is.

Farkas Bertalan meghatottan vette át a kitüntetést, és köszönőbeszédében hangsúlyozta, hogy a magyar űrprogram tekintélyt szerzett Magyarországnak, egyúttal sok sikert kívánt a következő magyar űrhajósoknak.

A Magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idei évben pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy

teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket

– emelte ki az államfő az MTI beszámolója szerint.

Ahogyan sportolóink sikerei, feltalálóink világszenzációi is minden magyar öröme és büszkesége, úgy a mai nap kitüntetettjeinek fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok millióinak nagyrabecsülése – hangsúlyozta az államfő.

Az átadóünnepséget itt tudja megtekinteni:

Kapu Tibor élete legnagyobb elismerésének nevezte a Magyar Szent István-rendet. Köszönetet mondott kollégáinak, akik segítették a küldetésében, és arról is beszélt, hogy jövőjét az űrkutatásban képzeli el.

A Magyar Szent István-rend a legmagasabb rangú állami kitüntetés, amelyet a 2011. óta adnak át a Magyarország érdekében tett legkiemelkedőbb, különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismeréséül.

Orbán Viktor: határ a csillagos ég!

Az ünnepségen részt vevő miniszterelnök a közösségi oldalán is gratulált a két kitüntetettnek, kis képgalériát is megosztva az eseményről. Orbán Viktor posztjában azt írta: „Javaslom, vezessük be az 5 magyar szabályt az űrben is. 😉” Majd hozzátette: „Csak így tovább, magyar űrhajósok, a határ a csillagos ég!”