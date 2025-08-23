34 perce
Ismét nyúlcipőt húzott tokatábornok
Ruszin-Szendi Romuluszt ezúttal luxusutazásairól kérdezte a Hír TV riportere, azonban ő elmenekült a kérdések elől.
Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök több botrány miatt is elhíresült
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
Luxusutazásairól szerették volna kérdezni Magyar Péter szakértőjét, de Ruszin-Szendi Romulusz testőrök segítségével menekült a válaszadás elől – derül ki a Hír TV riportjából.
Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, újabb választ kapott a Honvédelmi Minisztériumtól (HM) Budai Gyula, aki Ruszin-Szendi Romulusz és felesége luxusutazásaival kapcsolatban tett fel írásbeli kérdéseket a tárcának.
Nem volt rá jogosult, mégis a tárcával fizettette ki felesége szállásdíját Ruszin-Szendi RomuluszMagyar Péter honvédelmi tanácsadója a luxusutak egy részére a feleségét is magával vitte.
Mint kiderült, hivatali ideje alatt csaknem harminc éjszakát töltött külföldi utazásai során ötcsillagos szállodákban Magyar Péter honvédelmi tanácsadója, annak ellenére, hogy erre nem kapott engedélyt. A HM tájékoztatásából ráadásul az is kiolvasható, hogy
a luxusutak egy részén Ruszin-Szendi Romulusz felesége is részt vett, ám hat alkalommal nem lett volna rá jogosult, hogy a tárca fizesse neki.
Budai Gyula a Magyar Nemzetnek elárulta, hogy szolgálati visszaélés miatt feljelentést tesz.
A teljes cikkért és a videóért kattintson ide.