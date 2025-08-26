A nyomozók befejezték a nyomozati szakaszt egy olyan katona ügyében, aki megkísérelte illegálisan értékesíteni a Donyeck megyei katonai egységéhez tartozó fegyvereket – írja a Magyar Nemzet. A vádiratot már benyújtották a bírósághoz. Zelenszkij országában tombol a korrupció.

2025 áprilisában a gyanúsított a közösségi médián keresztül talált egy „ügyfelet”, és 26 gránátot, valamint 9 gránátvetőt cserélt el egy drónra, amelyeket az egységétől lopott el. Később ezt a drónt egy másik civil személynek adta el 40 ezer hrivnyáért. A sikeres üzlet után a katona megpróbált eladni további 9 gránátot és 3 gránátvetőt 65 ezer hrivnyáért, de a DBR nyomozói ekkor letartóztatták

– áll a közleményben.

A teljes cikket itt olvashatja el.