Gulyás Gergely Magyar Péterről: az a kérdés, hogy ennyire tájékozatlan vagy ennyire hazug (videó)
Veszélyes az Otthon start, menekülnek a fiatalok az országból, visszalép a DK – vagy mindez csak a baloldal állítása? A Harcosok órája lerántja a leplet.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter volt a szerda reggeli Harcosok órájának vendége. Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője vendégével szokás szerint a baloldali álhírekről rántották le a leplet – írja a Magyar Nemzet.
A beszélgetést itt hallgathatja meg:
Németh Balázs bemelegítésként említést tett a Demokratikus Koalíció elnökének egyik kezdeményezéséről, amely az Egy nap Dobrev Klárával címet viseli. Gulyás Gergely szerint „nem szép dolog tönkretenni a balatonlellei turizmust”, hiszen e bejelentést követően, „egy egész jó nyári meleg napon ki az, aki ezek után Balatonlellére fog menni, ahol az a veszély áll fenn, hogy Dobrev Klárával találkozhat?”. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejezte reményét, hogy a Dobrev-féle megpróbáltatást kiheverik a helyi vendéglátósok.
Ezért „lépett vissza” a DK-s jelölt
Annak kapcsán, hogy a DK kecskeméti jelölt-jelöltje bejelentette visszalépését, Németh Balázs megkérdezte: megadta magát a DK?
– A Tisza és a DK közötti vitákban minden pofon jó helyre megy. Az az érdekes, hogy a balliberális sajtó milyen mértékben felejtette el, hogy elvileg hírek vannak, de azt látjuk, hogy a balliberális oldalon egyre inkább a hírek helyét a politikai propaganda vette át. Itt ugyanis az történt, hogy volt egy jelötje a DK-nak, akit le akartak váltani, a jelölt ezt tudta és inkább „hősi halált halt”. Miután a balliberális sajtónak éppen az a parancs, hogy a Tiszáról kell jókat írni, ezt ezt a történést úgy hangszereli, hogy az a Tiszának jó legyen, ezért azt mondják, nem leváltották a jelöltet, hanem visszalépett, mintha ott nem is indulna jelölt a Tisza ellen – mondta Gulyás Gergely.
Gulyás Gergely szerint a balliberális sajtó úgy számol, hogy nekik jobb, ha egy baloldali formáció van és az a Tisza. Ebből adódóan ők azt szeretnék, hogy mi (a Fidesz) eltakarodjunk és ezért bármit hajlandóak megtenni – tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
A béremelésekkel kapcsolatban a Harcosok órájának vendége emlékeztetett: Navracsics Tibor már bejelentette, hogy a területi közigazgatásban szeptember elsejével 15 százalékos bérnövekedés lesz, míg az önkormányzati szférában július elsejével volt 15 százalékos béremelés. – Aki a közigazgatási bérekről cikket ír, az nem teheti meg azt, hogy ezt a tényt elhallgatja – mutatott rá.
Folyamatos a hergelés
A Tisza Párt folyamatosan hergel az egészségügyet érintő kérdésekben, ezek egyik példája az az állítás, miszerint vízvezeték-szerelők voltak jelen egy kórház szülészetén.
– Már csak ilyen hergelésre futja a Tisza Párttól
– emelte ki Gulyás Gergely, hozzátéve: az egészségügy a világon mindenhol egy olyan területe a vitának, ahol az ellenzéknek azért nyílik lehetőség.
– Magyarországon még ezen a területen sem tud az ellenzék most éppen sztárolt pártja kiállítani egyetlen olyan embert sem, aki vitaképes a kormány egy államtitkárával szemben. Ez jó mutatja, hogy nem marad más nekik, mint a hergelés.
Annál önmagában, hogy a Tisza Párt nők becsületével kapcsolatban bármilyen álláspontot felvesz és úgy tesz, mintha a női becsületet védelmezné, ennél hipokritább és hiteltelenebb fellépés aligha képzelhető el
– szögezte le a tárcavezető.
Magyarország álláspontja érvényre jut
A műsorban szó esett külpolitikai kérdésekről, így a közelgő Trump–Putyin találkozóról is. Gulyás Gergely ennek kapcsán kiemelte:
– Reméljük, lassan eljön az igazság pillanata, ami nem feltétlenül a nemzetközi jognak megfelelő, sőt még az sem biztos, hogy igazságos lesz, azonban annyiban mindenféleképpen az igazság pillanata lesz, hogy az az álláspont, amelyet Magyarország már három és fél éve képvisel a konfliktusban, lassan érvényre juthat. Ez pedig az, hogy a békét kell elérni. Ez a lehető legfontosabb. Mostanra állt elő olyan helyzet, hogy végre fegyverszünet lesz és béke lesz. Mi ennek szükségességét három és fél éve mondjuk, eddig ez szitok szó volt. Amióta viszont az Egyesült Államoknak új elnöke van, azóta ez megváltozott. Európa önmagában túl gyenge ahhoz, hogy korábbi pozícióját fenntartsa. Bár szavakban még próbálkoznak az európai vezetők, de most már ők is a béke fontosságáról beszélnek – mutatott rá Gulyás Gergely.
Az eseményekből látni lehet, hogy az amerikaiak és az oroszok megállapodtak, vagy nagyon közel vannak hozzá, ha ez így van, akkor ebben nem osztottak lapot az európaiaknak
– emelte ki a miniszter annak kapcsán, hogy Fridrich Merz kancellár igyekszik tető alá hozni egy egyeztetést az amerikai elnökkel a Trump–Putyin találkozót megelőzően.
Az európai politikusoknak változniuk kell
A Harcosok órájában természetesen szó esett a Patrióta keddi adásáról is, amelyben Orbán Viktor miniszterelnök és Nógrádi György biztonságpolitikai elemző mondta el véleményét az orosz–ukrán háborúról, annak esetleges lezárásáról.
– Határozottan az a benyomásom, hogy Nógrádi György valamivel azért többet tud a világról, mint a 444 teljes szerkesztősége, így már önmagában az az állítása a portálnak, hogy „Orbán Viktor lesüllyedt Nógrádi György szintjére” a propagandaújságírás egy újabb végterméke. Érdemes lenne olvasniuk a világsajtót, mert ez az abszolút provinciális gondolkodás, ez olyan, mintha nem vették volna észre, hogy már több mint fél éve új elnöke van az Egyesült Államoknak , ezért aztán a NATO-főtitkár is arról beszélt, hogy ukrán – átmeneti – területveszteségek nélkül nem lehet elérni a békét – emelte ki Gulyás Gergely, hozzátéve: korábban sem Mark Rutte, sem más Nyugat-Európában nem mondott volna ilyet, de a világ megváltozott, és ehhez képest a nyugat-európai politikusoknak is változtatniuk kellett.
Orbán Viktornak azonban nem kellett változtatnia, mert ő eleve helyes pozíciót vett fel. Ezt a baloldali sajtó oroszbarátságnak mondja, pedig valójában a miniszterelnök álláspontja a Magyarország-pártiság, az Európa-pártiság és békepártiság
– hangsúlyozta a miniszter.
Magyarországon nincs sorkötelezettség
A műsorban szó esett arról is, hogy egyes híresztelések szerint Magyarországon visszaállítanák a sorkötelezettséget. Gulyás Gergely szerint a kormány nem hozott ilyen döntést, de megerősítette, hogy Európában már több helyen ehhez a megoldáshoz folyamodtak. Most hosszabb viták vannak a témában és sokan támogatják azt, hogy ezt valamilyen formában vissza kell hozni.
Mindezt Weber is támogatja, amit Magyar Péter nem akar meghallani, hangzott el a műsorban, amelyben be is játszották a német politikus ezzel kapcsolatos nyilatkozatát.
– Itt az a kérdés, hogy valaki ennyire tájékozatlan, annak a pártnak az elnökével kapcsolatban amelynek a frakciójában ül, vagy ennyire hazug? Mindkettőre van esély
– mondta Gulyás Gergely.
A Harcosok órája podcast végén Németh Balázs bejelentette, a műsor csütörtöki vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lesz.