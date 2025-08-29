augusztus 29., péntek

Gulyás Gergely: a mindennapi politikát legjobban a szuverenitáson keresztül lehet megérteni

A közhatalom titkos külföldi befolyásolása elfogadhatatlan, ezért egyre több ország igyekszik a külföldről pénzelt civil szervezetek támogatásait felfedni, mutatott rá a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Tranziton.

MW
Gulyás Gergely: a mindennapi politikát legjobban a szuverenitáson keresztül lehet megérteni

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (b) és ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Láthatatlan frontvonalak- Szuverenitásvédelem a gyakorlatban című beszélgetésen a Tranzit fesztiválon Tihanyban 2025. augusztus 29-én

Forrás: MTI

Fotó: Bruzák Noémi

A mindennapi politikát legjobban a szuverenitáson keresztül lehet megérteni – hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a tihanyi Tranzit fesztiválon - tudósított a Magyar Nemzet.

LÁNCZI Tamás; GULYÁS Gergely; LOMNICI Zoltán
Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász (b-j) a Láthatatlan frontvonalak- Szuverenitásvédelem a gyakorlatban című beszélgetésen a Tranzit fesztiválon Tihanyban 2025. augusztus 29-én
Fotó: Bruzák Noémi / Forrás:  MTI

Gulyás Gergely a Láthatatlan frontvonalak – Szuverenitásvédelem a gyakorlatban címmel rendezett pódiumbeszélgetésen arról beszélt, hogy 2010 óta nemzeti kormány van Magyarországon, ahol „a választópolgárok gyakorolják a főhatalmat” a parlamenti választásokon túl akár népszavazások segítségével.

Rámutatott, hogy ezen időszak alatt legalább ekkora negatív változások zajlottak az Európai Unióban, ahol ugyan a szabályokon nem változtattak, de az intézmények évről évre igyekeznek csökkenteni a tagállami kormányok hatáskörét. A miniszter kiemelte:

Brüsszel megpróbál például beleszólni az oktatás ügyébe is, amely esetében „soha fel nem merült, hogy nem tagállami hatáskör”, most azonban a gyermekvédelmi törvény és a modellváltások kapcsán mind a köz-, mind a felsőoktatás esetében megteszik, amiben partner az Európai Bíróság is.

Úgy vélte, az EU a „saját sírját ássa” azzal, hogy az alapszerződéseket – amelyek szerint a tagállamok a legfontosabbak – figyelmen kívül hagyja.

Brüsszel nem Moszkva, a joghoz való hozzáállást tekintve azonban egyre kisebb a különbség, ha van még egyáltalán

– értékelt.

A teljes cikkért kattintson. 

 

