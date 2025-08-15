Közbiztonsági válság: négynaponta lövöldöznek Brüsszelben

„A kormány szigorú politikát folytat, a juttatások nem olyan bőkezűek, mint általában Nyugat-Európában, a nyelvet megtanulni nehéz, és ami talán a legfontosabb: nincsenek olyan, már gyökeret eresztett bevándorló közösségek, amelyek segíthetnék az újabb érkezőket. Mivel nincs tömeges, ellenőrizetlen migráció, a hatóságok nem kénytelenek olyan kihívásokkal szembenézni, mint nyugati kollégáik.”