Elemzés

1 órája

Alaszkai csúcs: a szakértő szerint naivitás lett volna azonnali megállapodást várni (videó)

A Magyar Nemzet Rapid Extra című műsorában a Trum–Putyin-találkozót elemezte Fekete Rajmund. Naivitás lett volna azonnali megállapodást várni az alaszkai csúcstalálkozótól, ugyanakkor már az is óriási eredmény, hogy a felek hosszú idő után újra tárgyalóasztalhoz ültek – hangsúlyozta a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója.

Trump és Putyin az alaszkai csúcstalálkozón

Forrás: Anadolu via AFP

Fotó: Kremlin Press Office

„Aki azt gondolta, hogy egyetlen kézfogás után leállnak a harcok, az túl optimista volt. Ez egy hosszú folyamat, de az, hogy Trump és Putyin egyáltalán leült tárgyalni, önmagában is hatalmas dolog” – fogalmazott az Amerika-szakértő, akit Tóth Tamás Antal kérdezett a stúdióban.

Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
Donald Trump és Vlagyimor Putyin sajtótájékoztatója az alaszkai csúcstalálkozón
Fotó: Kremlin Press Office / Forrás: Anadolu via AFP

Fekete Rajmund felidézte, hogy Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök 2021-ben találkozott utoljáraGenfben. A háború kitörése óta gyakorlatilag minden kapcsolat megszűnt, most viszont az amerikai és az orosz elnök újra egyeztetett – ráadásul egy amerikai katonai bázison, Alaszkában, ami külön kockázatot jelentett az orosz félnek.

A szakértő kiemelte, hogy 

a Trump–Putyin-találkozó szokatlanul szívélyes légkörben zajlott, Trump más hangnemet ütött meg, mint Biden. 

Az elemzés szemléjét  ide kattintva olashatja el, a Rapid Extra műsort pedig itt nézheti meg: 

 

