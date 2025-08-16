augusztus 16., szombat

Sajtóvisszhang

25 perce

Alaszkai csúcs: a Trump–Putyin-találkozó megrengette a világot

Címkék#alaszkai#világsajtó#Trump#Putyin#csúcs

Az alaszkai csúcstól hangos a világsajtó. A Magyar Nemzet a Trump–Putyin-találkozóval kapcsolatosan megjelent beszámolókat és Donald Trump a Fox News-nak adott interjúját is szemlézte.

MW
Alaszkai csúcs: a Trump–Putyin-találkozó megrengette a világot

Alaszkai csúcs: a Trump–Putyin-találkozótól hangos a világsajtó

Forrás: MTI/EPA/Szputnyik pool

Fotó: Gavriil Grigorov

Trump és Putyin rendkívül produktív csúcstalálkozót zártak, de a háború befejezéséhez még nem értek oda – idézte az amerikai Fox News televíziós csatorna beszámolóját az amerikai és az orosz elnök egyeztetéséről a Magyar Nemzet. 

TRUMP, Donald; PUTYIN, Vlagyimir
Donald Trump amerikai (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök közös sajtótájékoztatóra érkezik az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én 
Fotó: Jae C. Hong / Forrás: MTI/AP

 Trump világossá tette, hogy reméli, a következő lépés Zelenszkij és Putyin személyes találkozója lesz, bár nem világos, hogy történt-e előrelépés a találkozó megvalósítása érdekében – fogalmazott a Fox News. 

A CNN természetesen kritikusan úgy fogalmazott, hogy „konkrét megállapodás nélkül ért véget a Trump–Putyin-csúcstalálkozó”, míg 

a Breitbart  arról írt, hogy jó volt a hangulat a találkozón, s előrelépés történt. 

A BBC úgy számolt be az eseményről, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök anélkül hagyta el Alaszkát, hogy megállapodásra jutottak volna az ukrajnai tűzszünetről, a Reuters is azt emelte ki, hogy Trump és Putyin tárgyalásai nem hoztak áttörést Ukrajna kérdésében.

Putyin alaszkai diadala

– írta a brüsszeli Politico.

Az orosz RIA Novosztyi szerint a találkozó esélyt kínál a békére.

Az ukrán sajtó tajtékzott 

erről és a további, a világsajtóban megjelent cikkekről ITT olvashat

 „Tökéletes tízesnek” nevezte Trump a találkozót, és Európának is üzent

Az amerikai elnök a Fox News-nak adott interút. Donald Trump szerint a megbeszélés „meleg hangulatban” zajlott, és szerinte „elég közel vannak egy egyezséghez”, ám hozzátette: „Ukrajnának is bele kell egyeznie”. 

Trump tanácsa Volodimir Zelenszkijnek, hogy „kössön megállapodást” 

– írja a Fox News-ra hivatkozva a nyilatkozatot szemléző Magyar Nemzet.

Most már Zelenszkij elnökön múlik, hogy megvalósítja-e, és azt is mondanám, hogy az európai nemzeteknek is be kell kapcsolódniuk egy kicsit, de ez Zelenszkij elnökön múlik... és ha akarják, ott leszek a következő találkozón

– mondta Trump, aki azt is elárulta, hog

y Putyin zárt ajtók mögött részletekbe bocsátkozott azzal kapcsolatban, hogy miért nem kezdődött volna el a második világháború óta legvéresebb európai konfliktus, ha második ciklusra is megválasztják.

„Ezen a ponton már nem számít” – mondta Trump az orosz elnök szavairól –, „de ennek a háborúnak soha nem lett volna szabad megtörténnie.”

Arra a kérdésre, hogy szerinte mi vitte Putyint az asztalhoz, Trump nem akart konkrét tényezőket megnevezni, de megjegyezte, hogy Putyin tiszteli az Egyesült Államokat, ami Biden elnöksége alatt nem volt elmondható. 

Az interjú teljes szemléjét IDE kattintva tudja elolvasni. 

