Szijjártó Péter: a New York-i kerületi ügyészség visszaadott egy felbecsülhetetlen értékű kéziratot Magyarországnak (videó)

A New York-i kerületi ügyészség visszaszolgáltatott egy felbecsülhetetlen értékű, 1675-ben írt kéziratot Magyarországnak, amelyet korábban Budapestről loptak el - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban.

Fotó: KKM

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Zacharia Traber által 1675-ben írt, Nervus Opticus Sive Tractatus Theoricus című kézirat ünnepélyes átvételét követően elmondott beszédében kifejtette, hogy ezt a felbecsülhetetlen értékű, korábban Budapestről ellopott dokumentumot a New York-i kerületi ügyészség szolgáltatta vissza. Hangsúlyozta, hogy Magyarország és az Egyesült Államok is komoly tiszteletet tanúsít a történelem, a hagyományok és a kulturális örökség iránt, ezért köszönetet mondott a jezsuita szerzetes által jegyzett kéziratért. „Nagyra értékeljük ezt a gesztust, s nagyra értékeljük, hogy ez az első olyan, korábban Magyarországról ellopott antikvitás, amely a New York-i kerületi ügyészség segítségével visszakerülhet Magyarországra" - mondta. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy minden ország külpolitikai stratégiájában kiemelt szerepe van az Egyesült Államokhoz fűződő viszonynak, amely Magyarország esetén az utóbbi években megélt hullámhegyeket és hullámvölgyeket is.

Üdvözölte, hogy Donald Trump amerikai elnök idei beiktatásával új aranykor köszöntött be a kétoldalú kapcsolatban, amelyet egymás bírálata és megbélyegzése helyett immáron az együttműködési szándék és a kölcsönös tisztelet jellemez. „Barátként és szövetségesként tekintünk egymásra, és ezen új megközelítés gyakorlati előnyei mindkét fél számára nagyon jó eredményeket hoznak" - fogalmazott. Erre példaként hozta fel, hogy az amerikai vállalatok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak hazánk iránt, az utóbbi hetekben számos új beruházás bejelentésére sor került. Arra is kitért, hogy továbbra is az amerikai cégek alkotják a harmadik legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon, mintegy 1500 vállalat több mint százezer embert foglalkoztat.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy miközben már az év eleje óta úgy érezték, hogy „a magyar-amerikai együttműködésnek a határa a csillagos ég, néhány héttel ezelőtt ennél is sikerült tovább menni, hiszen történelmünk második kutató űrhajósa sikeresen teljesítette küldetését a Nemzetközi Űrállomáson, és a missziót egy amerikai űrhajós irányította". Végül pedig érintette a világpolitikai bizonytalanságokat, az amerikai-európai kapcsolatok nehézségeit. „De nekünk, magyaroknak és amerikaiaknak sok a közös történelmünkben, mivel mindketten szilárdan elkötelezettek vagyunk a szabadság, a függetlenség, a szuverenitás mellett. Történelmünkben sokszor készek voltunk ezekért harcolni. És sokszor támogattuk is egymást ezekben a harcokban" - összegzett.

