Politikai bénázás 1 órája

Széteshet Magyar Péter pártja: pornós múlt, káosz a jelöltlistán

Súlyos szervezeti problémák gyötrik a Tisza Pártot: nemcsak a jelöltállítással csúsznak, de a belső ellenőrzések is látványosan hiányoznak – így fordulhatott elő az is, hogy egy pornós múltú szereplő is gond nélkül átcsúszott a szűrésen. Közben egyre több támogató fordít hátat Magyar Péternek, miközben kommunikációs és politikai hibák sora is nehezíti a párt működését.

Magyar Péter a pornós emberével pózol Forrás: Ripost

Súlyos hiányosság ütötte fel a fejét a Tisza Pártban: úgy tűnik, hogy Magyar Péteréknek nincs elegendő emberük alapvető feladatok lebonyolítására sem – erre utalnak a Tisza Párt által kiadott nyilatkozatok, főleg ha azokat az elmúlt hetek történéseinek kontextusában vizsgáljuk – írja a Magyar Nemzet. Magyar Péter bevitte Róka Rékát a brüsszeli ülésterembe is

Forrás: Ripost Korábban mi is beszámoltunk róla: pornószínésznőként is ismert a Tisza Párt volt Fejér vármegyei koordinátora, aki a párt nagykanizsai kongresszusán oklevelet vett át Magyar Pétertől. A Ripostnak a nő nem tagadta, hogy párhuzamosan politizál és pornózik, ugyanakkor nem értette, miért érdekes ez bárkinek is. Menczer Tamás Facebook-posztban reagált a pornós előéletű hölgy politikai szerepvállalására. A videóhoz a fideszes politikus ezt írta: Nem Róka Réka az első pornós a Tisza Párt környékén. Emlékeztek? A Tisza Pártnak van megfelelő apparátusa? A Tisza Párt a cikk megjelenése után közleményében tudatta: nincs apparátusuk és idejük sem arra, hogy a hozzájuk köthető emberek múltját kivizsgálják. Szerintük ráadásul visszataszító, ha „a Fidesz és a propagandája a politikai ellenfeleinek önkéntesei után is kutakodik”.

Magyar Péterék nyilatkozata azért is megdöbbentő, mivel egy magára valamit adó párt nem engedhet meg magának akkora luxust, hogy előélet ellenőrzése nélkül tüntessen ki, emeljen piedesztálra embereket. Jogosan merül fel hát bennünk a kérdés: vajon a Tisza Pártnak van megfelelő apparátusa, hogy leellenőrizze a leendő 106 egyéni jelöltjének előéletét? Magyar Péterék múlt szombati nagykanizsai fóruma is erősíti azt a megállapítást, hogy a párt apparátusa gyengélkedik, erről bővebben a Magyar Nemzet cikkében olvashat.

