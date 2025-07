Indul a Harcosok Órája, holnap reggel Orbán Viktor lesz a meglepetésvendég

Hétfőn reggel elindul a Harcosok Órája – jelentette be Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője a legfrissebb videójában:

Történelmi pillanat ez a Harcosok Órája élőben a Facebookon és a YouTube-on.

A Harcosok Órája nulladik adásában Németh Balázs azt mondja, holnap reggel egy meglepetésvendéggel indulnak.

– Élesben majd holnap reggel 7 óra 30 perckor startolunk, 258 nappal az országgyűlési választások tervezett időpontja előtt. Kinek szól a Harcosok Órája, kinek ajánlom? Ez a műsor azoknak szól elsősorban, akiket érdekel, hogy mi az igazság. Tehát mindenkinek. Leleplezzük az álhíreket, elemezzük az aktuális hazai és külföldi eseményeket, elmondjuk, hogy mi szolgálja leginkább a magyar emberek érdekeit – fogalmaz az egykori hiradós.

Időközben Orbán Viktor is kiposztolt egy rövid videót az oldalára, amiben azt írja, hogy ő lesz a reggeli vendég:

– Hírek, információk, vélemények, lapszemle, 60 percben minden nap, hétfőtől csütörtökig, és mindez élőben, a YouTube-on a Harcosok Órája csatornán, ez egy új csatorna, kövessék be minél többen, valamint a Németh Balázs vagyok Facebook-oldalon. Mivel élőben megyünk, így lehet kommenteket küldeni, akár már most is ehhez a rövid élőhöz, a főpróbához, vagy később is a bejegyzésekhez, és reagálok, reagálunk majd ezekre, mármint az értelmesebb kommentekre, megjegyzésekre, kérdésekre. Még egyszer megmutatom a Harcosok Órája műsorának a főcímét, annak a végét, ismerkedjen mindenki vele, hogy hogyan néz ki, mert holnap reggeltől a fél ország ezt nézi majd, méghozzá 258 napon keresztül – részletezte a kormánypárti frakció szóvivője, majd hozzátette:

Hétfőtől csütörtökig élőben jelentkezünk 7:30-tól reggelente, de nem csak élőben lehet majd látni a Harcosok Óráját, hanem amilyen gyorsan csak tudjuk, felrakjuk vágatlanul a Facebookra és a YouTube-ra, így később is vissza lehet nézni kormánypárti és ellenzéki harcosoknak és nem harcosoknak is ajánlott.

Néhány érdekesebb téma a holnap reggeli Harcosok Órájából, tehát a legelső Harcosok Órája műsorból: