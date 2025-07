Elindulhat haza Kapu Tibor a Nemzetközi Űrállomásról

Arra szeretnék mindenkit kérni: higgyen abban, hogy mi, magyarok képesek vagyunk olyan dolgokra, mint amit az elmúlt három hétben elértünk. Ezért, ha a gyerek táncolni akar, menjen táncolni, ha sakkozni akar, menjen sakkozni, és ha anya azt mondja, hogy tévé csak a házi feladat után van, akkor tessék megcsinálni a házi feladatot és csak azután tévézni! Mi, magyarok megmutattuk már olimipán, világbajnokságon, és most a világűrben is, hogy képesek vagyunk szinte a lehetetlenre is. Nemcsak a világűrben van szükségünk tehetségekre, hanem az élet minden területén. Most hazamegyünk és megígérem, hogy elmesélek mindent, ami az elmúlt három hétben történt, de csak akkor, ha ti is elmesélitek, hogy milyen volt ezt a küldetést végignézni Magyarországról, az otthonunkról. Odahaza találkozunk!