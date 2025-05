Ellenzéki politikusok kérdezték Orbán Viktort, csattanós válaszokat adott a kormányfő (videó)

A DK-s Arató Gergely az orosz befolyásolásról kérdezte a miniszterelnököt, aki válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy a Gyurcsány-párt politikusai Brüsszel ügynökei és a brüsszeli érdeket szolgálják:

„Azt kérem magyaroktól és cigányoktól is, hogy ha együtt akarunk élni ebben az országban, akkor a szabályokat mindenkinek be kell tartani. Tanulni kell, dolgozni kell, és akkor lesz békés együttélés” – szögezte le felszólalásában Orbán Viktor, aki hétfőn a parlamentben arról is beszélt, mi a megoldás a cigány–magyar kapcsolatra:

A miniszterelnök a DK-s képviselő Európai Unióból történő kilépésről szóló kérdésére válaszolva kijelentette: „Mi nem fogjuk elhagyni az Európai Uniót, el fogjuk foglalni, átalakítjuk, és a tagállamok szuverenitását tisztelő európai uniós koordinációs központot hozunk létre.”

Orbán Viktor a magyar közbiztonság állapotáról szólva leszögezte, hogy annak két korszaka van: „A Pintér Sándor előtti, amely borzalmas volt, és a Pintér Sándor utáni, amely a legjobb Európában.”