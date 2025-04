A lap emlékzetet, hogy az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha csütörtökön találkozott Párizsban Rubio külügyminiszterrel és Trump különmegbízottjával, Steve Witkoffal is. A tárgyalásokon szó esett egy lehetséges fegyverszünetről, többnemzetiségű békefenntartó kontingensről és a biztonsági garanciák kérdéséről is. Idézik Zelenszkij korábbi kijelentését is, amely szerint „fegyverszünet biztonsági garanciák nélkül rendkívül veszélyes lenne Ukrajnára nézve”.

Ha nem történik érdemi előrelépés, az Egyesült Államok kész kihátrálni, ami drámai fordulatot jelentene

– hívja fel a figyelmet a cikk, amely arra is részletesen kitér, hogy miközben Donald Trump a beiktatása óta az orosz–ukrán háború lezrásán dolgozik, addig a brüsszeli háborúpárti elit a konfliktus elhúzódásában érdekelt, gőzerővel zajlik a fegyvezrkezés, a Hajlandók Koalíciója egyenesen csapatok küldésén gondolkodik, és önti a pénzt Ukrajnába, amelyet teljesen behálóz a korrupció és a prostitúció.

