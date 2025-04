Tiborcz István reagált a Tisza Párt elnökének legújabb hazugságára

„Ő majd jön, és akkor az ügyei, a lopás, a bennfentes kereskedelem majd el lesznek sikálva, világos? És lesznek majd szabályváltozások is ám! Bizony! Vagy ha nem lesznek, akkor jön az irgum-burgum és a megalázás, fenyegetés. A többit meg majd intézik a bíró családtagok, ahogy mindig” – írta a frakcióvezető.

Kocsis Máté hozzáfűzte, Magyar Péter „azt is mondja, hogy majd bohóc fejeket fog rajzolni a feltett vizsgálati kérdésekre válaszul. Félreérti, oda nem az aláírása kell. Neki azt is lehet, mert ő the man. A hazug, fenyegetőző főbohóc, aki sumákolással kereste a millióit, és amikor lebukik, akkor támad”.

A független jegybanki vizsgálat kérdéseire úgyis válaszolnia kell majd Magyar Péternek, hiába sértegeti az ügyintézőt, és szokásához híven hiába próbálja elterelni a közvélemény figyelmét újabb hazugságokkal – jelentette ki a frakcióvezető.

Kocsis Máté kitért arra is, hogy Magyar Péter „ezúttal azt hallucinálta, hogy Tiborcz István állampolgárságot akar szerezni az Egyesült Arab Emírségekben. Nyilván megint csak egy médiahekk, az ezredik hazugság, és terelés ahelyett, hogy válaszolna”.

Ami késik, nem múlik!

– zárta bejegyzését a Fidesz frakcióvezetője.