Pánikkeltés: Brüsszel vezetésével hangolnak egy háború kitörésére (3. rész)

Az ukrajnai háború hatására szinte minden európai ország fegyverkezni kezdett, ám sok tagállam nem állt meg a védelmi kiadások növelésénél. Számos országban terjedőben van a háborús pszichózis és a pánikkeltés. A kormányzatok jellemzően a megváltozott biztonsági helyzetről „tájékoztatva” igyekeznek ráhangolni a lakosságot egy lehetséges háború kitörésére. Minderre ráadásul Brüsszel ráerősít, ahogy csak tud.

A pánikkeltés részeként egyre több ország von be nőket is a kiképzésekbe

Fotó: Kaniuka Ruslan / Forrás: NurPhoto via AFP

Unió-szerte pakolják a 72 órás túlélőcsomagot

Ennek jó példája, hogy néhány hete az Európai Bizottság bemutatott egy úgynevezett felkészültségi unióról szóló stratégiát, amelyben a lakosságot látják el különböző tanácsokkal válsághelyzetek esetére. Egyebek mellett arra ösztönzik az uniós polgárokat, hogy készítsenek önellátásra tervezett túlélőcsomagot, amely 72 órára elegendő készleteket tartalmaz vízből, élelmiszerből, készpénzből, valamint olyan alapvető tárgyakból, mint zseblámpa, gyufa és öngyújtó, elsősegély-készlet, elemes rádió, töltő, illetve telefon-akkumulátor. Sőt, még azt is javasolják, hogy a lakosok tartsák maguknál az azonosító okmányaik másolatait. Az Európai Bizottság egy úgynevezett uniós felkészültségi nap bevezetését is sürgeti, valamint azt, hogy a felkészültségi ismereteket építsék be az iskolai tantervekbe.