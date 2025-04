Orbán Viktor: egy barátot vesztettem el, és Magyarország is elvesztette egy barátját

„Úgyhogy ez egy olyan gyászszertartás volt, ami egyszerre volt búcsú és egyszerre fölemelő, reményt adó esemény” – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a gyászmisét követően arról is beszélt, hogy Ferenc pápa legfontosabb öröksége a béke melletti határozott kiállás lehet.

– Majd a történészek feldolgozzák a Szentatya élettörténetét és teljesítményét. De most egyelőre az éppen aktuális világ, amiben élünk, emel ki ebből az életműből valamit. És miután most háború van, a világ több pontján is naponta halnak meg százával, ezrével emberek, sőt Európában is háború van, ezért az ő szellemi, lelki örökségének, életművének leginkább a békére vonatkozó része az, ami körülölel bennünket. Ezért ma minden a békéről, a háború végéről, a békéről szól – mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa üzenete az emberek közötti szeretet fontosságára és a békekötés bátorságára hívja fel a figyelmet.

Legyetek bátrak és kössetek békét, legyetek bátrak, szeressétek egymást, legyetek bátrak, hogy ne gyűlöljétek egymást, és végre kössetek békét. Ez volt a mai nap üzenete

– nyilatkozta Orbán Viktor.