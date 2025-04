Orbán Viktor: komoly veszély fenyegetné hazánkat Ukrajna EU-s csatlakozásával (videó)

Szólt arról is, hogy az évek során hazánk az útépítések országa lett: „2010 óta a másfélszereésre nőtt a gyorsforgalmi utak hossza, az állami vagyont megdupláztuk, erre pedig büszkék lehetünk. Elhatároztuk azt is, hogy minden megyei város elérhető lesz gyorsforgalmi úttal. Az M44-gyel ma Békéscsaba is belép ebbe a klubba.”

A munka azonban itt nem áll meg, emelte ki a miniszterelnök.

Háromsávosra bővítjük az M1-est, az M3-ast és az M7-es autópályát, de megépítjük az M8-as autópályát is, ami szintén erre halad majd, Budapest érintése nélkül

– mondta a kormányfő.

A Brüsszel–Tisza-paktum veszélyezteti a fejlődést

A falvak fontosságáról elmondta, több mint 120, ötezer fő alatti település található a környéken, amelyeknek lakói gyorsabban érhetik el az úti céljaikat. „A falvak is nyertesei ennek a fejlesztésnek, nem leépíteni, hanem felépíteni kell, ehhez pedig jó utak is kellenek. Jó vasútfejlesztések is folynak idehaza, az egész ország épül” – fűzte hozzá. Orbán Viktor azzal folytatta ugyanakkor, hogy komoly veszély is fenyegeti hazánkat: Ukrajna EU-s csatlakozása.

Ez a veszély itt lebeg a fejünk felett. Tegnap Brüsszelben előterjesztettek egy Ukrajna uniós csatlakozását gyorsító csomagot. Jelentem, csapataink harcban állnak Brüsszelben. Ha ez megtörténne, akkor a magyarok összes pénzét a keleti szomszédunkra kellene költeni. Ennek költsége 20 ezer milliárd forint lenne, nemhogy a nekünk járó uniós források nem érkeznének meg, de még a magyar költségvetés pénze is Kijevben landolna, így aztán jó ideig nem épülne semmi, nemhogy út. Ezért fontos a Voks 2025, amely Ukrajna uniós csatlakozásáról szól, kérem, vegyenek ezen mindannyian részt

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.