Új szóvivőt jelentette be a Fidesz parlamenti frakciója – erről a közösségi médiában számoltak be. A nagyobbik kormánypárt Ibolya Csenge Gabriella korábbi televíziós újságírót választotta a feladatra. Ő korábban az M1-en dolgozott műsorvezetőként, híradósként, de politikai kommunikációs szakemberként is tevékeny. Sokan a Megafon és a Patrióta videóiból ismerhetik.

Ibolya Csenge Gabriella fogja segíti ezentúl a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának kommunikációját. A hagyományos sajtó mellett a közösségi médiában is tolmácsolja majd a Fidesz-frakció üzeneteit, reakcióit. Miután anyanyelvi szinten beszél angolul, így a nemzetközi sajtóban is rendszeresen lehet majd vele találkozni a jövőben.