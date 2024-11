Egyetértés 1 perce

Magyarország és Málta is élesen ellenzi a világ ismételt blokkosodását (videó)

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a máltai kollégájával közösen megtartott sajtótájékoztatóján először is gratulált Ian Borg miniszterelnök-helyettesi kinevezéséhez, és köszönetet mondott az első hivatalos látogatásáért. Magyarország és Málta is élesen ellenzi a világ ismételt blokkosodását, valamint egyetértés van például az illegális migrációval szembeni fellépés és az európai versenyképesség javításának fontosságáról is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

Szijjártó Péter tárgyalt a máltai külügyminiszterrel Forrás: MTI Fotó: Bruzák Noémi

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a jelenlegi rendkívüli biztonsági és gazdasági kihívások közepette a párbeszédnek és a folyamatos konzultációnak kiemelt jelentősége van, ezért most is leginkább a közös pontok keresése volt a fókuszban, és sikerült is ilyeneket találni, főként abban, hogy mindkét ország ellenzi a világ újbóli blokkosodásának irányába mutató folyamatokat. Mindkét ország érdeke, hogy az elkövetkezendő évek, évtizedek ne a blokkosodásról, hanem az összeköttetésekről szóljanak

Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI Mi, magyarok ezt a saját tapasztalataink alapján tesszük, ugyanis Magyarországnak akkor volt eddig a legjobb lehetősége fejlődésre és gazdasági növekedésre, mikor Kelet és Nyugat civilizáltan, kulturáltan tudott egymással együttműködni – szögezte le. „Mivel mindkét ország a világ legnyitottabb gazdaságai közé tartozik, s mindkét ország a középpontban van Kelet és Nyugat, Málta Észak és Dél között, ezért mindkettőnknek érdeke, hogy az elkövetkezendő évek, évtizedek ne a blokkosodásról, hanem az összeköttetésekről szóljanak” – tette hozzá. Majd aláhúzta, hogy hazánknak egyértelmű érdeke a világgazdaság és a világkereskedelem zavartalan, szabad működése. Kiszámíthatóságra van szükség a gazdasági növekedéshez Szijjártó Péter közölte, hogy a gazdasági növekedéshez nyugalomra, stabilitásra, kiszámíthatóságra van szükség, márpedig ezek csak békében léteznek. „A háború rossz környezetet teremt, s gyakorlatilag ellehetetleníti a nyugodt gazdasági működést és a gazdasági növekedést. Ezért is nagy jelentősége van annak, hogy ma két olyan ország külügyminiszterei találkozhattak, amelyek nem szállítanak fegyvereket a szomszédban zajló háborúba” – emlékeztetett.

Ezt követően üdvözölte, hogy Málta folyamatos támogatást nyújtott az idei soros magyar európai uniós elnökség során, és fontos ügyekben van egyetértés a két ország között. Mindketten fontosnak tartjuk a határozott és eredményes fellépést az illegális migrációval szemben. Mindketten fontosnak tartjuk az európai versenyképesség javítását, fontosnak tartjuk az Európai Unió bővítését a nyugat-balkáni térség irányába, és fontosnak tartjuk a schengeni övezet hatékony, hibátlan működését – sorolta.

Málta biztosította a kelet és nyugat közti párbeszédet A miniszter arra is kitért, hogy nemcsak Magyarország, hanem Málta is fontos nemzetközi szerepet tölt be jelenleg, minthogy a kelet-nyugati párbeszéd utolsó megmaradt térségbeli platformjaként működő Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) elnökségét adja. „Ezért az EBESZ esetében és úgy általában a kelet-nyugati párbeszéd és együttműködés esetében is az a legfontosabb cél, hogy ez létezzen a jövőben is, és hogy ne engedjünk teret azoknak a törekvéseknek, amelyek agyon akarják vágni a kelet-nyugati párbeszédet, a kelet-nyugat együttműködést” – mondta. Majd rámutatott, hogy Málta biztosítani tudta, hogy az EBESZ az utóbbi hónapokban is a kelet-nyugati párbeszéd platformjaként funkcionálhasson. „Mi azt gondoljuk, hogyha a kelet-nyugati együttműködés, a kelet-nyugati párbeszéd ellehetetlenül, az egy rendkívüli terhet fog jelenteni a gazdaságok számára. A gazdaságok nem fognak tudni megfelelően növekedni, és a hosszú távú béke vonatkozásában is gyakorlatilag feladjuk a reményt” – vélekedett. Végül érintette a turisztikai együttműködést is a két ország között, és tudatta, hogy idén 40 százalékkal nőtt a Máltára látogató magyarok számára, míg ezzel párhuzamosan 50 százalékkal több máltai utazott hazánkba, mint tavaly. A magyar–máltai miniszteri sajtótájékoztatót itt tudja megtekinteni:

