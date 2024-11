Idén az okleveleket Kövér László, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület elnöke, az Országgyűlés elnöke, Egerszegi Ádám, az MBH Bank általános vezérigazgató-helyettese, dr. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke, Fészki-Fehér Katalin, a Waberer’s International Nyrt. Cégcsoportos HR Igazgatója, Seregi Deák Péter, az SB Dynamic tulajdonosa, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület titkára, és Bánki Erik, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány kuratóriumi tagja, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke adta át a fiataloknak.

Nehéz anyagi körülmények között élő, tehetséges gyerekek vehették át ösztöndíjukat az MBH Bank székházában

A mai ünnepségen 62 diák vett részt, közülük 18 friss ösztöndíjas, 44-en pedig már régebb óta a program részesei.

Idén egy végzőstől búcsúztak, aki mesterdiplomát szerzett a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán fordító és tolmács szakon.

Az ösztöndíjprogramot 1997-ben alapította az MBH Bank (akkori MKB Bank) és a Gyermekmentő Szolgálat rászoruló, tehetséges fiatalok tanulmányi támogatására. A programba mindazon tanulók jelentkezhetnek, akik az általános iskola első és második osztályát befejezték, tanulmányi átlaguk 4,5 fölött van, és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 55 000 forintot.

A jó tanulmányi eredmény megőrzése esetén a diákok egészen a mesterdiploma megszerzéséig kaphatják az ösztöndíjat.

Azok a diákok, akik nem tudják tartani a 4,5-ös átlagot, egy előzetes jelzést követően kiesnek a programból. A kimaradó és a végzős diákok helyére a Gyermekmentő új felhívást ír ki. A programba bejutó diákok többségének tanulmányi átlaga 5,0, szorgalmas, ambiciózus gyerekek, fiatalok. Az MBH Bank kezdetben évente 20 fiatalt patronált, ez a szám évről évre bővült, mígnem elérte a jelenlegi évi 100 főt. Az eddig kiosztott MBH-ösztöndíjak összértéke meghaladja a félmilliárd forintot. „Az MBH Bank Magyarország egyik vezető pénzintézete, univerzális nagybankként pénzügyi szolgáltatásaink mellett kiemelten fontosnak tartjuk a társadalmi felelősségvállalást is, amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal több mint 25 éve tartó együttműködésünk és az MBH-ösztöndíjprogram is példáz. Ezzel a kezdeményezéssel célunk a pénzügyi támogatáson túl, hogy lehetőséget adjunk a fiatalok számára álmaik megvalósítására. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy továbbra is támogassuk a társadalmi mobilitást és az esélyegyenlőséget, mert hisszük, hogy a tehetségek kibontakoztatása közös jövőnket gazdagítja” – emelte ki Egerszegi Ádám, az MBH Bank általános vezérigazgató-helyettese.