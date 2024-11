A miniszter ezt követően hangsúlyozta, hogy Magyarország már lassan ezer napja él az ukrajnai háború szomszédságában, fizetve annak az árát és közvetlenül szembesülve annak negatív következményeivel.

„De ezer nap után nem az a kérdés, hogy mit gondolunk erről a háborúról. Volt ezer napunk arra, hogy ezt megvitassuk. A kérdés most az, vagy az kellene legyen, hogy melyik is a legrövidebb út a béke felé”

– mondta.

Mi, magyarok nem akarunk több szenvedést, nem akarunk több pusztítást, és nem akarjuk, hogy még többen meghaljanak

– fűzte hozzá.

Majd aláhúzta, hogy

abban a nemzetközi politikában egyetértés van, hogy igen nagy a baj Ukrajnában, és könnyen még nagyobb lehet: egyre hevesebbek a harcok, a szankciók nem működnek és közeleg a tél.

Szavai szerint viszont abban már nincs egyetértés, hogy mindebből mi következik, s ezt illetően van egy háborúpárti és egy békepárti megközelítés.

Előbbi hívei fokoznák a fegyverszállításokat és szigorítanák a szankciókat, még ha ezek eddig sem vittek semmivel közelebb a konfliktus rendezéséhez, míg utóbbiak tűzszünetet akarnak és béketárgyalásokat szorgalmaznak – mutatott rá.

Ezzel kapcsolatban pedig arra is kitért, hogy a korlátozások ellenére számos nyugati ország továbbra is nagyban kereskedik Oroszországgal, amit az is jól bizonyít, hogy 50 százalékkal nőtt a Nyugat-Európába szállított orosz cseppfolyósított földgáz mennyisége, és Oroszország lett tavaly az Egyesült Államok első számú uránellátója.

A háborúpárti megközelítést ezer napja próbálják érvényre juttatni. Ezer napja szállítanak fegyvert, ezer napja fogadnak el újabb és újabb szankciókat, ezer napja szorgalmazzák a háború kiterjesztését. Mi lenne, ha megpróbálnánk a másik stratégiát?

– tette fel a kérdést.

„Egy dolgot viszont mi tudunk garantálni. Ez pedig Magyarország biztonsága és kimaradása a háborúból. Az ellenzék ezt nem támogatja. Mi ennek ellenére ezt garantáljuk, és így lesz mindaddig, amíg a Fidesz és a KDNP kormányozza ezt az országot”

– összegzett.