A Tisza Párt egyértelművé tette, hogy az Európai Néppárt álláspontjára támaszkodik, ami egyfajta kötelezettség számukra.

Erről maga a párt európai parlamenti képviselője, delegációvezetője, Tarr Zoltán beszélt a Republikon Intézetnek adott interjúban. A Tisza Párt alelnöke előbb elismerte, hogy „nagyon nem minden kérdést illetően van határozott saját kidolgozott álláspontom, minthogy egyébként a belpolitikát illetően sem, és ez nem titok…” Majd konkrétan azt mondta:

Ezért sok szempontból valóban a néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség is, és ez megint abból fakad, hogy ha valaminek a tagjai vagyunk, akkor ne kérdőjelezzük meg folyamatosan azt, hogy a tagságunkból fakadó és vállalt kötelezettségeket, álláspontokat hogyan és milyen módon képviseljük.

A Tisza Párt uniós politizálásáról szólva egyértelművé tette, hogy „több olyan kérdés van, ahol a néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat magunkévá tesszük.”

„Szerelmi” kapcsolat a Tisza és a Néppárt között

Azt, hogy mennyire az Európai Néppárt befolyása alá került a Tisza Párt, jól jellemzi Tarr Zoltán fejtegetése arról, miért éppen ehhez a pártcsaládhoz csatlakoztak. „Az első perctől fogva óriási szeretettel és támogatással fogadtak és fogadnak, és „olyasmi érzés volt, mint egy olyan családba elmenni, ahol az ember már régen volt, mert hosszú ideig vándorolt a világban, vagy új belépőként egy szerelmi kapcsolat révén megismerkedik egy családdal, és az a család az a sajátjává válik” – fogalmazott az EP-képviselő. Magyar Péter bizalmi embere hozzáfűzte, számukra kezdettől fogva, amikor egyáltalán kialakult az, hogy az európai politikában szeretnének részt venni, magától értetődő volt az, hogy a Néppárthoz kell kapcsolódniuk, tartozniuk.

Szó esett arról is, hogy a napokban tárgyalták és el is fogadták az Európai Néppárton belül a védelempolitikáról szóló dokumentumot, amihez néhány pontban a Tisza Párt is javaslatokat tett. Tarr Zoltán ugyanakkor azt mondta: „nem merném azt állítani, hogy mi képesek lennénk egy ennyire összetett dokumentum létrehozására saját magunk.”