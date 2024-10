Várhelyi Olivér: mérföldkőnek számít a csatlakozási tárgyalások megnyitása Albániával Az Európai Unió és Albánia mérföldkőnek számító pillanatot ünnepelhet azzal, hogy a felek megnyitották a csatlakozási tárgyalások első fejezetét, ami azt jelenti: most már szabad az út az érdemi tárgyalások előtt – jelentette ki a bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos Luxembourgban, az Európai Unió és Albánia közötti második kormányközi konferenciát követően kedden. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI Várhelyi Olivér a csatlakozási fejezet megnyitásával összefügésében köszönetét fejezte ki a magyar uniós elnökségnek, hogy azzal kezdte meg féléves munkáját, hogy az EU a bővítést nemcsak politikai prioritásként kezelte, hanem hatalmas erőfeszítéseket tett az intézményi folyamat előremozdítására is. A magyar uniós elnökségnek köszönhetően mára megkérdőjelezhetetlen, hogy az EU és vezetői számára is a bővítés a három legfontosabb prioritás között van. A bővítés nélkül Európa nem tud erősödni – szögezte le a magyar uniós biztos. Kiemelte, az EU áprilisban hatmilliárd eurós (mintegy 2400 milliárd forint) pénzügyi eszközt fogadott el, hogy segítse a Nyugat-Balkán uniós integrációját. A növekedési terv segít felgyorsítani mindazon reformokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az érintett országok minél hamarabb taggá válhassanak – magyarázta. Az uniós finanszírozási eszköz lehetővé tette, hogy „Albániában is elkezdtük építeni Európát” – emelte ki Várhelyi, majd hozzátette: ez azért van így, mert Albánia soha nem szégyellte megtenni mindazt, amit az uniós út megkövetel. Az uniós biztos reményét fejezte ki, hogy a megkezdett munka folytatódni fog, majd hangsúlyozta: azt jelenti ugyanis, hogy a rendelkezésre álló összes uniós eszközzel Albánia felkészülhet arra, hogy az Európai Bizottság következő mandátumának lejártáig az Európai Unió tagjává váljon. Edi Rama, Albánia miniszterelnöke elmondta, országa számára „nincs más jövő és nincs más út” csak az Európia Unió. Leszögezte: nincs B-terv, csak az európai közösséghez tartozás. Ez az egyetlen lehetőség – húzta alá. Az albán kormányfő köszöntet mondott a magyar uniós elnökségnek, amely - szavai szerint - nagyon fontos szerepet töltött be, előremozdítva a csatlakozás folyamatát.