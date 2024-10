Önmagában ez a közjáték jól mutatja, hogy a balliberális oldal, a globalista politikai közeg mennyire nem bírja elviselni, hogy ha egy politikus nem áll be a sorba, és nem a fősodor álláspontját képviseli. Ugye ezt láttuk Robert Fico esetében is, aki ellen merényletet hajtottak végre, és ezt láttuk a Donald Trumppal kapcsolatos merényletkísérletnél is. Mindez annak a jele, hogy Orbán Viktor és a szövetségesei olyan erőt képviselnek, ami szembehelyezkedik a szocialista és globalista politikai erőkkel. Nagyon komoly harc dúl a világban a globalista és a patrióta politikai erők között