„Látjuk, hogy az EU vezetői nem állnak készen annak a felismerésére, hogy ez rossz döntés volt, s ezért inkább másokat próbálnak vádolni, például Kirgizisztánt” – tette hozzá.

A miniszter arról biztosította kirgiz hivatali partnerét, hogy hazánk mindig támogatni fogja az országát abban, hogy egyfajta kapocsként működjön Kelet és Nyugat között.

„Minden állam szuverén jogának tekintjük annak biztosítását, hogy ne legyen külső beavatkozás és ne befolyásolják kívülről az emberek akaratát” – jegyezte meg.

Rámutatott, hogy Közép-Ázsiának egyre jelentősebb a szerepe a világgazdaságban, a szállításban és az energiabiztonságban.

„Sokat nevetünk azon, amikor látjuk, hogy most rendkívül aktívan jelennek meg ebben a régióban azok a nyugati kollégáink, akik bennünket bíráltak és gúnyoltak, amikor tíz-tizenöt éve stratégiai kapcsolatok építésébe kezdtünk a térség országaival” – mondta.

A miniszter kitért a kétoldalú kapcsolatokra is, és üdvözölte, hogy a kereskedelmi forgalom tavaly újabb rekordot döntött, az értéke ráadásul idén megduplázódott.

Kifejtette, hogy magyar cégek lépnek a kirgiz piacra az egészségipar, az élelmiszeripar, a mezőgazdaság területén, és mára működik a közös fejlesztési alap is, amely közös vállalati projekteket is finanszírozott a mezőgazdaság és a gépipar terén. Majd reményét fejezte ki, hogy sikeres lesz a vízerőművek építését tervező magyar–kirgiz projekt is.

Közölte, évente kétszáz kirgiz diák tanulhat ösztöndíjjal magyarországi egyetemeken, és ezen program sikerét mutatja, hogy tavaly 630-an jelentkeztek.