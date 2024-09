Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója emlékeztetett rá:

tavaly kötöttek hároméves stratégiai partnerséget az ökumenikus segélyszervezettel, de az elődbankok már húsz éve együttműködtek az ökumenikus segélyszervezettel.

Elmondta, a Tudatos segítség program három pillére az anyagi támogatás, a lakások energetikai korszerűsítése és a pénzügyi tudatosság fejlesztése. Kiemelte: mind az energetikai korszerűsítés, mint a pénzügyi tudatosság fejlesztése területén nagy tapasztalat van a bank birtokában, amit megosztanak az ökumenikus segélyszervezettel.

Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója (b) és Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója (j), középen Lévai Anikóval, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövetével

Fotó: Juhász István / Forrás: Ökumenikus Segélyszervezet

Jelezte: emellett többek részt vesznek a segélyszervezet adventi adománygyűjtésében és most az árvízi védekezésben is. Hangsúlyozta: a bank elkötelezett abban, hogy továbbra is a segélyszervezet kiemelt partnere legyen.

Az MBH Bank a pénzügyi tudatossággal is segít

Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója arról beszélt, nem lehet „megállni” a segélyezésnél. Szeretnénk letenni az esélyteremtés alapjait, mert sok család számára ez az egyedüli kiút és ehhez óriásit tudunk előrelépni az MBH Bank támogatásával – emelte ki.

Megköszönte a támogatást a bank munkatársainak, akik a segélyszervezet szociális munkásait a pénzügyi tudatossággal kapcsolatos ismeretekre oktatják. Utóbbiak ezeket az ismereteket a munkájuk során hasznosítani tudják. Szavai szerint a szociális munkásoknak fel kell készülniük arra, hogy tanácsokat adjanak a rászoruló családoknak, hogyan lehet 5-10 ezer forintot megspórolni, és ezzel elkerülni az újabb hitelfelvételt.

Az MBH Bank és a segélyszervezet 2023 májusában kötött hároméves együttműködési szerződést, amelynek keretében a hitelintézet évi 100 millió forinttal támogatja a segélyszervezet munkáját.

Tavaly indult a Tudatos segítség program

A bank és a segélyszervezet tavaly ősszel indította útnak az MBH Tudatos segítség programot. Az azóta eltelt egy évben több mint 35 ezer embernek nyújtott segítséget az MBH Banktól érkező támogatás. Az energetikahatékonyságot célzó programban több mint 200 családnak tudtak segíteni például elavult hűtő, mosógép, olajkályha vagy hősugárzó, illetve régi nyílászárók cseréjével. Élelmiszer- vagy higiénés csomagban, gyógyszertámogatásban, tanszer- vagy ruhaadományban pedig több mint ötezren részesültek egy év alatt. A két szervezet által közösen megvalósított pénzügyi kiadvány és weboldal a hátrányos helyzetű csoportoknak ad át célzott ismereteket pénzügyeik kezelésére, a 2000 darab pénzügyi kisokos összeállításában a hitelintézet szakértői is közreműködtek.

A tájékoztatás szerint az együttműködés második évében újabb 500 embernek fognak hosszútávú segítséget nyújtani háztartási költségeik csökkentésében, és dolgoznak egy, a pénzügyi tudatosságot fejlesztő képregény összeállításán, amelynek célja, hogy az alacsonyabb iskolai végzettséggel, az értő olvasás hiányával küzdőket is segítsék megfelelő pénzügyi döntések meghozatalában.

Elindul egy pénzügyi családmentor program is, amelyben egyénre szabott pénzügyi tanácsadást biztosítanak a leghátrányosabb helyzetűek számára.