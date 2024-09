Újabb hat hónapra hosszabbította meg a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet – olvasható a Magyar Közlöny legfrissebb számában.

Az Orbán Viktor által aláírt rendelet szeptember 6-án, pénteken lép hatályba.

A kormány először 2016 tavaszán vezette be a migrációs válsághelyzetet, amelyet azóta többször is meghosszabbítottak. Magyarországon ezen kívül továbbra is érvényben van a háborús veszélyhelyzet – emlékeztet a Magyar Nemzet.