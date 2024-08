Megemlítette, hogy az egyetem házirendjét a 2014-es szomorú események után szigorították, annak felülvizsgálata az idő előrehaladtával indokolt lehet, ezt a hallgatói szervezetek bevonásával meg fogják kezdeni. Kijelentette: megalázás és ehhez hasonló egyéb cselekmények nem megengedhetők egyetlen táborban sem.

Varga-Bajusz Veronika ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a gólyatáborokkal az államtitkárságnak is van feladata, de ezt párbeszédnek kell megelőznie. Hangsúlyozta, hogy

az emberi méltóság megsértése nem fordulhat elő sehol sem, ezért az oktatási jogok biztosa vizsgálatot indított az ügyben, hogy a jövőben ilyen ne fordulhasson elő.

Charaf Hassan kitért a modellváltás kérdésére is, amely a BME esetében is napirenden van. Mint mondta, az intézményt az államháztartás "megfojtja", az állam nem jó házigazda, míg a modellváltás jó eszköz lehet a jelenlegi helyzetből való kilábalásra, ami nemcsak a pénzről szól, hanem rugalmasságról, gazdálkodásról és tudományos-szakmai kapcsolatokról is. Jelezte, hogy nem a többi egyetemet szeretnék követni, sajátos BME-modellt próbálnak elindítani, mert a Horizont és Erasmus programokra is szükségük lenne.