SKORPIÓ

Ma egy helyzetben bizony rájössz, hogy nem irányíthatsz mindent. Ez először fájó érzés lehet, de aztán rájössz, hogy neked is jót tesz, ha néha átadod a másiknak a kontrollt, az irányítást. Kompromisszumokat is kell hoznod, de ezek is a te javadat szolgálják.