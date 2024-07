Magyar Péter a Facebook-oldalán mutatta be a TISZA Párt új igazolását, Radnai Márkot, akit Varga Judit exférje a színházi életből igazolt le. Radnai már korábban is megjelent a TISZA kampányeseményein, azonban eddig hivatalosan nem töltött be formális pozíciót a párton belül. Magyar bejelentése alapján Radnai Márk a TISZA alelnöke lett, ugyanazon pozícióban, mint Magyar Péter - írja a Mandiner.

Márk volt az egyik főszervezője az eddigi rendezvényeinknek, ő felel továbbá a videós tartalmakért. Színház- és filmrendező. + hazafi

– mutatta be a politikust Magyar Péter.