Radnai korábban is részt vett a Tisza kampányeseményein, azonban eddig hivatalosan nem töltött be pozíciót a párton belül. Emellett Radnai Márk ott volt az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyen Magyar Péterrel, amikor a Tisza Párt politikusa egy őt videózó férfi telefonját elvette, majd a Dunába dobta. Magyar Péter erősen ittas volt és fiatalkorú lányokkal táncolt, ezekről több videófelvétel is készült.

Garázdaság miatt elítélt DK-s politikus

Emlékezetes, hogy 2018 decemberében baloldali politikusok törtek be az MTVA székházába, aminek eredményeképp a DK-s Varju Lászlót garázdaság miatt ítélte el a bíróság. Az ötlet tehát nem új keletű a baloldalon, sokadik alkalommal próbálnak fizikai és verbális erőszakkal nyomást gyakorolni a közteleví­zióra és a közrádióra. A két napig tartó ostrom céljáról azt állították, hogy követeléseket akarnak beolvasni.