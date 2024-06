A megyei jogú városokban a választópolgárok polgármesterre és a települési egyéni választókerületi képviselőre szavazhatnak az európai parlamenti párlisták mellett; a nemzetiségi választópolgárok további három - települési, területi, országos nemzetiségi - szavazólapot is kaphatnak. A többi településen a választópolgárok legalább négy és legfeljebb hét szavazólapot kaphatnak: ők a polgármesterre, a vármegyei listára, az EP-választás pártlistáira, illetve a tízezer lakosnál kisebb településeken egyéni listákra, a tízezer lakosnál nagyobb településeken egyéni választókerületi jelöltre is szavazhatnak. A nemzetiségi választópolgárok ezeken a településeken is további három szavazólapot kaphatnak még.