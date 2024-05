Magyarország továbbra is kész biztosítani a hazai pályát a belarusz csapatok számára Magyarország szükség esetén a következő szezon során is készen áll biztosítani a hazai pályát a belarusz csapatok számára, csakúgy mint tette ezt Izrael és Ukrajna esetében - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Minszkben. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a belarusz kollégájával, Szergej Alejnyikkel közös sajtótájékoztatóján közölte, hogy Izrael labdarúgó-válogatottja, illetve Ukrajna kézilabda-válogatottja mellett Belarusz labdarúgó-válogatottja is Magyarországon játszotta az elmúlt időszakban négyszer is az Európa-bajnoki selejtezőit, valamint a belarusz klubcsapatok is nyolc európai kupamérkőzésen vettek részt hazánkban. "És szeretném jelezni azt, kedves miniszter úr, hogy Magyarország készen áll a hazai pálya biztosítására a belarusz csapatoknak az előttünk álló szezonban is" - mondta. "Amennyiben a belarusz labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligájában vagy a világbajnoki selejtezőkön továbbra is a hazai pálya használatának korlátozása alatt áll, akkor Magyarországon szívesen fogadjuk a belarusz válogatott hazai mérkőzéseit. És ugyanígy, a belarusz klubcsapatok európai kupákban való fellépései esetében is biztosítjuk természetesen a hazai pálya használatának lehetőségét" - húzta alá. "Sok szép stadionunk van, sokat fektettünk a sportinfrastruktúrába, szívesen mutatjuk meg a világon mindenkinek" - tette hozzá. Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy nemrég volt negyven éve annak, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság "szégyenteljes módon" csatlakozott a Szovjet Olimpiai Bizottság döntéséhez, s nem engedték a magyar sportolók részvételét a Los Angeles-i ötkarikás játékokon 1984-ben. "Sok tucatnyi, több száz magyar sportoló veszítette el a lehetőségét annak, hogy az addig befektetett évek munkájának meglegyen a gyümölcse" - idézte fel. "Éppen ezért mi, magyarok, minden létező módon ellenezzük a geopolitika és a sport összekeverését. És ellenezzük azt, hogy politikai tényezők döntsenek arról, ki vehet részt az olimpián és ki nem" - szögezte le. A miniszter ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a nemzetközi sportversenyeken való részvételt kizárólag az adott sportoló teljesítménye határozhatja meg. "Ellenezzük a sportolók megalázását a semleges színekkel. Ellenezzük azt is, hogy sportolókkal politikai nyilatkozatokat tetessenek" - fogalmazott.