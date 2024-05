Hiába próbálja mentegetni Magyar Péter a teljes baloldalt, köztük a saját háttértámogatóit, azt sulykolva naponta az utcai fórumain, hogy Magyarországon mindenki a béke pártján áll, a valóság cáfolja a hangzatos szlogent. A véres orosz-ukrán háború több mint két éve zajlik és a baloldal meghatározó politikusai azóta folyamatosan a fegyveres konfliktus folytatását célzó nyilatkozatokat tesznek, amelyekkel Magyarországot is belesodornák a harcokba.

Mindez nem véletlen, a hazai baloldal nyilvánvalóan azért képvisel az ukrajnai háború kezdetétől kardcsörtető álláspontot, mert – mint kiderült – a 2022-es választási kampányukat mintegy 4 milliárd forintnak megfelelő dollárral támogatták, elsősorban az Egyesült Államokból

- idézi fel a lap.

A pénz döntő hányada a spekuláns Soros Györgytől származik, aki közismerten a jelenleg kormányzó amerikai demokraták egyik meghatározó háttérembere, és finanszírozója.

A magyarországi dollárbaloldalhoz az Egyesült Államokban bejegyzett Action for Democracy nevű alapítvány közvetítésével érkezett a pénzügyi támogatás nagy része. Az NGO vezetője Karácsony Gergely főpolgármester és Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök bizalmi embere, Korányi Dávid. Ez a szervezet közvetlenül a tavaly áprilisi választás előtt jött létre, és feladata az volt, hogy befolyásolja a hazai belpolitikát a kormányváltás érdekében.

A pénzekből részesült a Márki-Zay Péter volt miniszterelnök-jelölt vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom, de jelentős, milliárdos nagyságrendű összeg érkezett a baloldali kampányt lebonyolító DatAdat nevű céghez és a szintén Gyurcsány-Bajnai tengelyhez köthető és médiahálózatot is működtető Oraculum 2000 Kft-hez.

A törvénysértés gyanúját felvető külföldi finanszírozás ténye nyilvánvalóan arra enged következtetni, hogy ezért valamilyen megrendelést kellett, vagy kell ma is teljesítenie a dollárbaloldalnak.

Ugyanakkor egyértelművé vált a 2022-es választások eredményéből, hogy a magyar társadalom döntő többsége elutasítja a háborút, és ez ma is változatlan a közvélemény-kutatások szerint. Ezért Magyar Péter és a baloldal más politikusai is igyekeznek tagadni mindazt, amiről az elmúlt években beszéltek. A megbízók, a pénzügyi támogatók, a Soros-hálózat álláspontja azonban semmit nem változott - sőt akár a háború eszkalációját is kockáztatnák -, tehát bármit is mond Magyar Péter, ő és a baloldal azt tenné, amit a globalista baloldal elvár tőlük. Mindezt azért is lehet kijelenteni, mert a Tisza párt európai parlamenti választási listájának első pozícióiban megtalálhatók a Soros György hálózatához köthető jelöltek.

